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Скончалась актриса Хезер Мензес-Урих

26 Декабря 2017 в 00:55


Актриса Хезер Мензес-Урих накануне католического Рождества скончалась в возрасте 68 лет в результате онкологического заболевания.

По словам ее сына Райана Урича, мать ушла из жизни в окружении детей и других членов семьи.

Хезер Мензис родилась 3 декабря 1949 года в Торонто. Актриса окончила Голливудскую среднюю школу и впоследствии посещала Университет искусств «Falcon Studio», сообщает InterMedia.

Самой известной киноработой актрисы стала роль одной из дочерей главного героя Луизы в картине «Звуки музыки». Также она снялась в фильмах «Гавайи», «Пираньи», «Угроза исчезновения видов», «Капитан Америка». 

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