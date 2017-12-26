Скончалась актриса Хезер Мензес-Урих





Актриса Хезер Мензес-Урих накануне католического Рождества скончалась в возрасте 68 лет в результате онкологического заболевания.

По словам ее сына Райана Урича, мать ушла из жизни в окружении детей и других членов семьи.

Хезер Мензис родилась 3 декабря 1949 года в Торонто. Актриса окончила Голливудскую среднюю школу и впоследствии посещала Университет искусств «Falcon Studio», сообщает InterMedia.

Самой известной киноработой актрисы стала роль одной из дочерей главного героя Луизы в картине «Звуки музыки». Также она снялась в фильмах «Гавайи», «Пираньи», «Угроза исчезновения видов», «Капитан Америка».