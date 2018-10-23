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Скобеева объяснила появление на «России 1» погибшей в Керчи студентки

23 Октября 2018 в 18:43
Скобеева объяснила появление на «России 1» погибшей в Керчи студентки

Девушка, представившаяся в эфире телеканала "Россия 1" именем погибшей Алины Керовой, действительно оказалась студенткой керченского колледжа, но побоялась назвать свое настоящее имя, сообщила телеведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева в Instagram, сообщает РИА Новости.

Как пояснила телеведущая, девушка объяснила свой поступок шоком, в котором находилась после трагедии в керченском колледже. Беседовала с журналистами в программе она в тот же день, когда в неофициальных списках погибших Алины Керовой ещё не было, что позволяет предположить, что девушка не знала в тот момент о её гибели.

«Но доподлинно мы этого не знаем», - уточнила телеведущая.

Ранее НСН рассказала, что трагедию в Керчи можно было бы предотвратить, если бы в учебных заведениях и детских дошкольных учреждениях была организована нормальная система охраны . Об этом заявил на пресс-конференции НСН бывший депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков. Он возложил ответственность на представителей власти за подобные кровавые происшествия.

 

 

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