Понедельник
19 февраля
USD 56.36
EUR 70.65
Горячие новости

Склад с поддельным коньяком обнаружили в Подмосковье

19 Февраля 2018 в 15:07
Склад с поддельным коньяком обнаружили в Подмосковье

В Коломенском городском округе сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад с 72 тысячами бутылок поддельного коньяка и водки. Также во время рейда присутствовали специалисты из Росалкогольрегулирования.

«Обнаружено 72 тысячи бутылок спиртосодержащей добавки-ароматизатора («Пшеничная» и «Коньяк», крепостью 40%), а также более трех тысяч литров этилового спирта», - цитирует слова представителя пресс-службы Росалкогольрегулирования сайт «Подмосковье Сегодня».

В настоящий момент вся контрафактная продукция арестована. Ранее стало известно, что правительство РФ планирует разработать закон, который не позволит продавать суррогаты под видом коньяка и шампанского. Такой документ планируется создать до конца 2018 года.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.