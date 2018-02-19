Склад с поддельным коньяком обнаружили в Подмосковье

В Коломенском городском округе сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад с 72 тысячами бутылок поддельного коньяка и водки. Также во время рейда присутствовали специалисты из Росалкогольрегулирования.

«Обнаружено 72 тысячи бутылок спиртосодержащей добавки-ароматизатора («Пшеничная» и «Коньяк», крепостью 40%), а также более трех тысяч литров этилового спирта», - цитирует слова представителя пресс-службы Росалкогольрегулирования сайт «Подмосковье Сегодня».

В настоящий момент вся контрафактная продукция арестована. Ранее стало известно, что правительство РФ планирует разработать закон, который не позволит продавать суррогаты под видом коньяка и шампанского. Такой документ планируется создать до конца 2018 года.



