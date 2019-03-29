Скелеты в шкафу. Выяснились неприглядные факты из жизни семьи Ишаева

Журналисты выяснили подробности жизни родственников бывшего полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, задержанного и отправленного под домашний арест. Бывшего чиновника обвинили в хищении денежных средств компании «Роснефть».

Как выяснилось, некоторые из близких экс-губернатора попадали в криминальные хроники, передает Ura.ru . Так, сын Ишавева Дмитрий несколько раз чудом избежал уголовной ответственности. В частности, его обвиняли в избиении 63-летнего тестя, который попал в реанимацию. Тогда сын Ишаева отделался домашним арестом, после чего уголовное дело закрыли.

Кроме того, Ишаев-младший не попал под суд, когда из окна квартиры, в которой он находился, выпала его 18-летняя любовница, и позднее, когда его законную супругу обнаружили мертвой в собственной квартире, сообщает Life.

25-летний внук Виктора Ишаева Игорь также мог попасть на нары, однако избежал этой участи благодаря деньгам. За рулем своего Mercedes CLS он попав в аварию на скорости 200 км/ч. Серьёзно пострадал пассажир – товарищ Игоря, который возместил ущерб его здоровью.

Дочь Ишаева Юлия не была замешана в криминале. Её характеризуют как светскую львицу. У неё в собственности есть дом, квартира, земля, гараж, несколько элитных автомобилей, проживает женщина в четырехкомнатной квартире в центре российской столицы.