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Скандальный украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым

24 Февраля 2019 в 13:30
Скандальный украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым

Председатель общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что участницы украинского отбора на «Евровидение- 2019» Анна и Мария Опанасюк всегда могут вернуться на родину, в Крым, сообщает РИА «Новости».

По мнению Иоффе, певицы были искренни в своих ответах о судьбе Крыма.

«Теперь им предстоит пройти сквозь серьезные неприятности на Украине, но они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми и крымчанками», - заявил Иоффе.

Он отметил, что дуэт Anna Maria вынужден строить свою карьеру на Украине и напомнил, что сестры занимаются музыкой, а не политикой.

Напомним, провокационная кампания против участниц группы Anna Maria началась в связи с их высказываниями о принадлежности Крыма. Певицы отказались признать «оккупацию» Крыма Россией.

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