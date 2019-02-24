Скандальный украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым

Председатель общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что участницы украинского отбора на «Евровидение- 2019» Анна и Мария Опанасюк всегда могут вернуться на родину, в Крым, сообщает РИА «Новости».

По мнению Иоффе, певицы были искренни в своих ответах о судьбе Крыма.

«Теперь им предстоит пройти сквозь серьезные неприятности на Украине, но они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми и крымчанками», - заявил Иоффе.

Он отметил, что дуэт Anna Maria вынужден строить свою карьеру на Украине и напомнил, что сестры занимаются музыкой, а не политикой.

Напомним, провокационная кампания против участниц группы Anna Maria началась в связи с их высказываниями о принадлежности Крыма. Певицы отказались признать «оккупацию» Крыма Россией.