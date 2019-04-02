СК завёл уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге

По факту взрыва в Военно-космической академии Можайского в Санкт-Петербурге проводится прокурорская проверка, сообщает телеканал «360». Отмечается, что также заведено уголовное дело части 3 статьи 30 УК РФ, «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». Об этом сообщается на сайте СКР.

Напомним, в результате взрыва в академии Можайского пострадали четверо военнослужащих. Их жизни ничто не угрожает, в данный момент выясняется происхождение сдетонировавшего предмета. Отмечается, что дело поручено расследовать военному следственному управлению Следственного комитета по ракетным войскам стратегического назначения.