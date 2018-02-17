СК взял под контроль расследование гибели девочки на прогулке в детском саду

В Москве расследуют смерть четырехлетней девочки во время прогулки в детском саду. Трагедия произошла накануне в одном из детских садов городе Московский Новомосковского АО.

По материалам следствия, тело малышки было найдено в сугробе на площадке, где гуляли дети. По одной из версий, девочку забыли на прогулке воспитатели, по другой, смерть наступила по «биологической причине», пишет RT.

Известно, что девочка родилась в проживающей в Москве азербайджанской семье. По словам родителей, ребенок был здоров, на учете нигде не состоял. В садик ходить они отказывалась, жаловалась, что обижают. Родители сообщили, что заметили синяки на теле ребенка.

В СК взяли расследование на особый контроль. Причину смерти установит вскрытие, пишет Газета.ру.