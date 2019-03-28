Уголовное дело возбуждено против экс-полпреда в ДФО Ишаева

Бывший полномочный представитель президента в Дальневосточном Федеральном Округе, экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев стал фигурантом уголовного дела. Об этом объявил Следственный комитет РФ, сообщает RT.
Дело возбуждено по статье «Мошенничество» по факту хищения денежных средств Публичного акционерного общества «НК «Роснефть». В СК также подтвердили, что Ишаев задержан в Москве. По этому делу обвиняются ещё несколько человек.
Ранее сегодня в здании администрации Хабаровского края прошли обыски. По данным пресс-службы регионального правительства, они связаны с так называемым «лесным делом».