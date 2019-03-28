Уголовное дело возбуждено против экс-полпреда в ДФО Ишаева

Бывший полномочный представитель президента в Дальневосточном Федеральном Округе, экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев стал фигурантом уголовного дела. Об этом объявил Следственный комитет РФ, сообщает RT .

Дело возбуждено по статье «Мошенничество» по факту хищения денежных средств Публичного акционерного общества «НК «Роснефть». В СК также подтвердили, что Ишаев задержан в Москве. По этому делу обвиняются ещё несколько человек.

Ранее сегодня в здании администрации Хабаровского края прошли обыски. По данным пресс-службы регионального правительства, они связаны с так называемым «лесным делом».