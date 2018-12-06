СК возбудил уголовное дело после инцидента в школе в Москве

После инцидента в московской школе, ученик которой пришёл на занятие с ножом, возбуждено уголовное дело. Как пишет ТАСС, об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в столичном районе Жулебино старшеклассник пришел в школу с холодным оружием. Охрана учебного заведения сразу заметила длинный нож, который торчал из-под одежды подростка. Он был изолирован, отмечает Ura.ru. Позже в школу пришла мать ученика, психолог и бригада скорой психиатрической помощи. Вскоре в контакт с подростком удалось вступить сотрудникам полиции, подчеркивает ФедералПресс.

Так же стало известно, что с подростком постоянно работал психолог, однако агрессии он никогда не проявлял, поэтому инцидент стал шоком для окружающих. Однако, по мнению президента Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолия Северного, психологи, которые работают в школах, не имеют соответствующей подготовки, чтобы выявить аддитивное поведение у учеников.