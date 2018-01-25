СК возбудил уголовное дело по факту пропажи судна «Восток»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи рыболовецкого судна «Восток» в Японском море. Об этом рассказала старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Дарья Немцева, пишет RT.

Ранее в прокуратуре уточнили число членов экипажа «Востока». На борту находились 20 человек, сообщает Газета.ру .

Напомним, вечером 24 января на судне сработал аварийный радиобуй. Сейчас на месте пропажи работает самолёт Бе-200. Известно, что «Восток» направлялся из Южной Кореи в Холмск, сообщает Ura.ru .