СК возбудил дело против «Правого сектора» за «приговор» 50 россиянам

Следственный комитет России возбудил уголовное в отношении участников экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России), которые вынесли «смертный приговор» 50 россиянам. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее был опубликован «приговор Центрального национального суда «Правого сектора». В нем экстремисты заявили о вынесении смертного приговора российским чиновникам, передает RT. Действия авторов приговора в России расценили как подготовку к совершению убийств, а также покушение на жизнь государственных служащих. Участники «Правого сектора» будут объявлены в международный розыск.

«Документ» появился после приговора участнику Майдана Александру Костенко, пишет Ura.ru.