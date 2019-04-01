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СК возбудил дело по гибели совладелицы S7 в Германии

1 Апреля 2019 в 19:46
СК возбудил дело по гибели совладелицы S7 в Германии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту катастрофы частного самолета в Германии, в которой, предположительно, погибла совладелец авиакомпании S7 Наталия Филёва. Как уточняет RT, расследование будет проводиться по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Спасатели достали тела всех трех человек, погибших при крушении бизнес-джета в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Трупы доставлены в город, где завтра будет проведено вскрытие. В катастрофе, по предварительным данным, также погиб отец Филёвой и пилот самолета.

Полиция Германии пока не подтверждает официально личности жертв катастрофы. Межгосударственный авиационный комитет направит своего представителя в Германию для участия в расследовании смертельной аварии.

Как отмечает «Свободная пресса», разбившийся самолет не был оснащён бортовыми самописцами, Согласно международным правилам, на таких типах воздушных судов «черные ящики» устанавливаются только в качестве дополнительной опции, по желанию заказчика.

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