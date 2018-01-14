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СК РФ возбудил несколько уголовных дел о реабилитации нацизма на Украине

14 Января 2018 в 17:42
СК РФ возбудил несколько уголовных дел о реабилитации нацизма на Украине

Следственный комитет России возбудит уголовные дела по факту осквернения и разрушения символов воинской славы, а также памятников жертвам фашизма на Украине. Дела возбужден по статье «Реабилитация нацизма».

Как заявил в воскресенье глава СКР Александр Бастрыкин, Россия не может оставаться безразличной к осквернению военных памятников на Украине.

«Думаю, помните, что сделали украинские националисты с такими памятниками в городе Глиняны Львовской области, в Новомосковске Днепропетровской области. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статье нашего Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма", устанавливаются обстоятельства этих преступлений», - заявил Бастрыкин, слова которого приводит ТАСС.

По данной статье виновному может грозить от штрафа до лишения свободы сроком на 3 года.

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