Воскресенье
11 февраля
USD 58.17
EUR 71.39
Горячие новости

СК РФ сообщил про обыски в Минсельхозе Забайкалья

11 Февраля 2018 в 11:00
СК РФ сообщил про обыски в Минсельхозе Забайкалья

В Минсельхозе Забайкальского края после задержания министра Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиной проводятся обыски. Об этом сообщили в воскресенье, 11 февраля, в пресс-службе СК РФ по региону.

В ведомстве отметили, что несколько групп следователей изымают документацию в кабинетах министра и его зама, в бухгалтерии, а также проводят обыск в других помещениях.

«В ближайшее время Кузьминову и Малакшиновой будет предъявлено обвинение… Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

О задержании министра сельского хозяйства Забайкалья и его зама стало известно накануне. Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий. В отношении них возбуждено уголовное дело, пишет RT.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.