СК РФ сообщил про обыски в Минсельхозе Забайкалья

В Минсельхозе Забайкальского края после задержания министра Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиной проводятся обыски. Об этом сообщили в воскресенье, 11 февраля, в пресс-службе СК РФ по региону.

В ведомстве отметили, что несколько групп следователей изымают документацию в кабинетах министра и его зама, в бухгалтерии, а также проводят обыск в других помещениях.

«В ближайшее время Кузьминову и Малакшиновой будет предъявлено обвинение… Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

О задержании министра сельского хозяйства Забайкалья и его зама стало известно накануне. Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий. В отношении них возбуждено уголовное дело, пишет RT.