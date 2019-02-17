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СК РФ опубликовал видео массовой драки в Москве

17 Февраля 2019 в 16:30
СК РФ опубликовал видео массовой драки в Москве

Видео драки на юго-востоке Москвы, в которой погибли два человека, опубликовано на сайте Следственного комитета РФ.


Инцидент на Волгоградском проспекте произошел непосредственно вблизи проезжей части. На съемке с видеокамер видно, как после драки люди окружили человека, лежащего на земле. Затем к месту происшествия автомобили полиции и скорой помощи.

Представители СК РФ сообщили, что один пострадавший скончался до приезда врачей, второй – уже в больнице. Причиной драки, по данным следователей, стал бытовой конфликт между работниками автомойки.

Напомним, в ноябре 2018 года был вынесен приговор участникам массовой драки со стрельбой на Хованском кладбище, которая произошла 14 мая 2016 года. В событиях приняли участие около 200 человек. Погибли трое, свыше трёх десятков получили ранения. В конце 2017 пятеро уроженцев Центральной Азии были приговорены к трем годам колонии за участие в побоище.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк опроверг в беседе с НСН планы о  расширение Хованского кладбища в три раза. 

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