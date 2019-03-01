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СК РФ назвал причину гибели группы Дятлова

1 Марта 2019 в 08:08
СК РФ назвал причину гибели группы Дятлова
ФОТО с сайта МК
Сотрудники Следственного комитета считают, что группа Дятлова погибла в результате схода снежной лавины и неопытности. Как пишут «Известия», следствие длилось с 2015 года.

Так, первая группа туристов в ночь на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль в Свердловской области погибла у костра без одежды и еды, не имея физических возможностей поддерживать огонь.

Вторая группа, которую возглавлял сам Игорь Дятлов, попыталась пройти через ураганный ветер к заваленной палатке, а третья группа в поисках «более надежного убежища» добралась до перешейка, и провалились под снег.

Газета.ру со ссылкой на выводы СКР пишет, что «большинство членов группы были участниками 4–6 походов за 3–4 года учебы в институте. В зимних походах 3-й категории сложности ни один из них участия не принимал. Дятлов И.А. участвовал лишь в одном из таких походов».

Следователи пришли к выводу, что уровень подготовки группы был слишком низок для 21-дневного почти 300-километрового зимнего горного перехода.

Студенты и выпускники Уральского политехнического института, а также и инструктор туристической базы Семен Золотарев, всего 9 человек, отправились в поход в конце января 1959 года.

Поход должен был завершиться 12 февраля. Через неделю после того как в назначенное время группа не вышла на связь, начались поисковые работы.

С тех пор расследованием этой трагедии занимались и частные детективы, и целые группы следователей. Версии произошедшего озвучиваются самые разные: от ядерных испытаний, жертвами которого и стали туристы, до вмешательства инопланетян. На это якобы указывают тела, обнаруженные в неестественных позах.

Но пока версии, которая бы объясняла все странности гибели группы Дятлова, представлено не было.

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