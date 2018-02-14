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СК проверит версию о крушении Ан-148 из-за обледенения датчиков

14 Февраля 2018 в 06:59
СК проверит версию о крушении Ан-148 из-за обледенения датчиков

Следственный комитет Росси проверит версию о крушении Ан-148 из-за обледенения датчиков. Как пишет сайт NSN.FM, её выдвигает комиссия  Межгосударственного авиационного комитета. Там утверждают, что основной причиной катастрофы стало обледенение приемников полного давления. Это не позволило пилотам верно оценивать скорость.  Между тем, помимо технического состояния самолета, следствие рассматривает еще несколько версий: это погодные условия и человеческий фактор.

Напомню, в минувшее воскресенье самолёт «Саратовских авиалиний» вылетел из аэропорта Домодедово в Орск, однако через несколько минут потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. 

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