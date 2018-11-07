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Бастрыкин велел проверить колонию, где Цеповяз ел икру и жарил шашлыки

7 Ноября 2018 в 14:04
Бастрыкин велел проверить колонию, где Цеповяз ел икру и жарил шашлыки

Действиям работников колонии, где содержится участник банды Цапка Вячеслав Цеповяз будет дана жёсткая оценка с правовой точки зрения. Обь этом распорядился председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, сообщает официальный портал СК. В частности, началась проверка фактов нарушения Цеповязом правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, передает RT.

Главу СК возмутило, что сотрудники колонии в Амурской области, судя по сведениям, опубликованным в СМИ, делают всё для смягчения условий отбывания наказания осуждённому, который совершил «чудовищные преступления против личности».

Цеповяз приговорён к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о массовом убийстве в станице Кущёвской. Ранее были опубликованы фотографии на которых он ест в колонии икру и крабов, а также жарит шашлыки. Предположительно, снимки были сделаны в 2015 году.

Автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» Михаил Орский, по собственным словам, «рэкетир на пенсии», рассказал в эфире НСН, что деликатесы не запрещены в передачах заключенным.

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