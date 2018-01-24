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СК проверит действия кондуктора, высадившего ребёнка на мороз в Кемерово

24 Января 2018 в 14:04
СК проверит действия кондуктора, высадившего ребёнка на мороз в Кемерово

В Кемеровской области началась проверка действий кондуктора, который высадил на 35-градусный мороз 11-летнюю девочку.  Такое сообщение появилось на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как рассказали родители девочки, ребенок ехал в маршрутке, и с собой у нее была транспортная карта, но там не значилась услуга оплаты проезда с ее помощью. Наличных у ребенка не было, поэтому её высадили. Девочке пришлось идти домой пешком. Родители сообщили об инциденте владельцу маршрутки, он пообещал уволить кондуктора.

Отмечается, что после проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение по данному факту.

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