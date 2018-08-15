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СК просит продлить домашний арест Серебренникову

15 Августа 2018 в 17:33
СК просит продлить домашний арест Серебренникову

Следственный комитет обратились в Мосгорсуд с просьбой продлить домашний арест режиссёру Кириллу Серебренникову, обвиняемого по делу о хищениях в «Седьмой студии». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Между тем, Мосгорсуд рассмотрит это ходатайство 16 августа.

Напомним, Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по обвинению в хищениях средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа», подчёркивает «Русская планета».

В мае 2017-го «Гоголь-центре», а также в квартире его художественного руководителя прошли обыски. Следствие полагает, что деньги были похищены в основанной Серебренниковым некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально в СИЗО была помещена бывший бухгалтер Нина Масляева, а под домашний арест отправлен гендиректор студии Юрий Итин. Затем под стражу был взят экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Кирилла Серебренникова поместили под домашний арест.

 

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