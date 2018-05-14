СК отпускает Малобродского под подписку о невыезде

Следствие приняло решение отпустить под подписку о невыезде бывшего генпродюсера «Седьмой студии» и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Его, напомним, обвиняют в хищении бюджетных средств. Как сообщает «Интерфакс», об изменении меры пресечения заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она заявила источнику, что при принятии этого решения во внимание принимались возраст и состояние здоровья Малобродского. А также тот факт, что сбор доказательств по делу уже завершен.

Напомним, 10 мая во время судебного заседания бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» стало плохо. Прибывшие в суд медики диагностировали у него инфаркт.