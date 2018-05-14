Понедельник
14 мая
USD 61.74
EUR 73.51
Горячие новости

СК отпускает Малобродского под подписку о невыезде

14 Мая 2018 в 18:49
СК отпускает Малобродского под подписку о невыезде

Следствие приняло решение отпустить под подписку о невыезде бывшего генпродюсера «Седьмой студии» и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Его, напомним, обвиняют в хищении бюджетных средств. Как сообщает «Интерфакс», об изменении меры пресечения заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она заявила источнику, что при принятии этого решения во внимание принимались возраст и состояние здоровья Малобродского. А также тот факт, что сбор доказательств по делу уже завершен.

Напомним, 10 мая во время судебного заседания бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» стало плохо. Прибывшие в суд медики диагностировали у него инфаркт.

 

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей


Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.