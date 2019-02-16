СК открыл дело по факту обрушения перекрытий в вузе Петербурга

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После обрушения перекрытий в здании НИУ ИТМО в Санкт-Петербурге СК РФ возбудил дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ. Официальная информация об этом размещена на сайте СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытий в ремонтируемом корпусе одного из высших образовательных учреждений, по признакам преступления, предусмотренного статьей... «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», - сказано в сообщении.

Следователи изучат техдокументацию строительных работ и правила безопасности при их проведении в учебном заведении.

Отмечается, что максимальное наказание в случае отсутствия погибших – лишение свободы на три года.

По уточненным данным, из здания после обрушения были выведены 86 человек. Жертв нет, сообщает РИА Новости.

Ситуация находится под личным контролем врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.