Следствие не нашло криминала в смерти журналиста «АиФ»

Гибель журналиста издательского дома «Аргументы и факты» Сергея Грачева в Нижнем Новгороде не связана с криминальными обстоятельствами. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области. Там уточнили, что на тела умершего не найдено никаких повреждений, уже проводится углублённая судебно-медицинская экспертиза, передаёт RT .

Сергею Грачёву было 38 лет. Он перестал выходить на связь с 21 июля, после того как отправился по редакционному заданию в Нижний Новгород. Во вторник, 31 июля участники поисково-спасательной группы нашли тело журналиста. Детали произошедшего пока неясны.