Среда
17 января
USD 56.39
EUR 69.02
Новости часа

СК начал проверку по факту избиения 12-летней девочки в Орле

16 Января 2018 в 16:06
СК начал проверку по факту избиения 12-летней девочки в Орле

Следователи начали проверку по факту избиения воспитанницы социального центра в Орле. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Орловской области. Надзорное ведомство, в частности, даст объективную оценку бездействию должностных лиц учреждения, в котором содержалась малолетняя воспитанница. Видео с издевательствами над 12-летней девочкой появилось в социальных сетях. Несколько воспитанниц заставили её встать на колени и извиняться, после чего избили. В комментарии к видеозаписи говорится, что это социальный центра для подростков в Орле. Участницы расправы 13, 14 и 15 лет помещены в центр временной изоляции при Управлении МВД.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.