СК начал проверку по факту избиения 12-летней девочки в Орле

Следователи начали проверку по факту избиения воспитанницы социального центра в Орле. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Орловской области. Надзорное ведомство, в частности, даст объективную оценку бездействию должностных лиц учреждения, в котором содержалась малолетняя воспитанница. Видео с издевательствами над 12-летней девочкой появилось в социальных сетях. Несколько воспитанниц заставили её встать на колени и извиняться, после чего избили. В комментарии к видеозаписи говорится, что это социальный центра для подростков в Орле. Участницы расправы 13, 14 и 15 лет помещены в центр временной изоляции при Управлении МВД.