СК начал проверку из-за ряженых в тюремные робы детей

Следственный комитет инициировал проверку после игры в одном из мурманских ТРЦ, для которой детей нарядили заключёнными и полицейскими, сообщает RT.

Проверка начата после появления в Сети, а также на официальном сайте УМВД России по Мурманской области фотографий, сделанных во время мероприятия по профориентации. На одном из снимков ребенок-заключенный держит в руках личный номер, а другой ребенок-полицейский делает снимок, пишет «Свободная пресса».

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН рассказал, почему в России образовалась нехватка исправительных учреждений для бывших сотрудников правоохранительных органов.