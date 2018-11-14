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СК начал проверку из-за ряженых в тюремные робы детей

14 Ноября 2018 в 13:28
СК начал проверку из-за ряженых в тюремные робы детей

Следственный комитет инициировал проверку после игры в одном из мурманских ТРЦ, для которой детей нарядили заключёнными и полицейскими, сообщает RT.

Проверка начата после появления в Сети, а также на официальном сайте УМВД России по Мурманской области фотографий, сделанных во время мероприятия по профориентации. На одном из снимков ребенок-заключенный держит в руках личный номер, а другой ребенок-полицейский делает снимок, пишет «Свободная пресса».

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН рассказал, почему в России образовалась нехватка исправительных учреждений для бывших сотрудников правоохранительных органов.

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