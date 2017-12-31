Воскресенье
31 декабря
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

СК добивается ареста организатора взрыва в Петербурге

31 Декабря 2017 в 10:58
СК добивается ареста организатора взрыва в Петербурге

Предполагаемый организатор и исполнитель теракта в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, задержанный ФСБ в субботу вечером, передан СК и допрошен. В ближайшее время следователи подадут в суд ходатайство о его аресте.

Как сообщили в СК, задержанный состоял на учете в психдиспансере и вел асоциальный образ жизни.

По информации полиции, теракт в Петербурге организовал местный житель. Предположительно мужчина придерживался националистических взглядов.

Напомним, взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте прогремел вечером 27 декабря. Пострадали 18 человек, 9 из них до сих пор находятся в больнице, пишут «Известия».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.