СК добивается ареста организатора взрыва в Петербурге

Предполагаемый организатор и исполнитель теракта в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, задержанный ФСБ в субботу вечером, передан СК и допрошен. В ближайшее время следователи подадут в суд ходатайство о его аресте.

Как сообщили в СК, задержанный состоял на учете в психдиспансере и вел асоциальный образ жизни.

По информации полиции, теракт в Петербурге организовал местный житель. Предположительно мужчина придерживался националистических взглядов.

Напомним, взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте прогремел вечером 27 декабря. Пострадали 18 человек, 9 из них до сих пор находятся в больнице, пишут «Известия».