СК: Человеческие останки в Хабаровске не имеют криминального происхождения





Кисти рук, найденные в мешке в Хабаровске. Не имеют криминального происхождения. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Напомним, ранее мешок с 26-28 парами рук был обнаружен в Хабаровске. Как собщаает РИА Новости со ссылкой на источник, рядом с мешком были найдены бахилы. Связь между находками установить не удалось.

«Найденные биологические объекты (кисти рук) не имеют криминального происхождения, но были утилизированы не предусмотренным законом способом. Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

После проверки будет дана оценка действиям должностных лиц судебно-медицинского учреждения города Хабаровска.