Ситуацию в Донбассе обсудили Порошенко и Тиллерсон

Президент Украины Петр Порошенко обсудил обострение ситуацию Донбассе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Беседа состоялась в четверг, 21 декабря.

Как сообщил пресс-секретарь главы украинского государства в Twitter, предметом беседы стал вывод российских представителей СЦКК с территории Донбасса.

Российские офицеры Совместного центра контроля и координации (СЦКК) за прекращением огня на линии разграничения покинули Донбасс 19 декабря, напоминают «Известия». В МИД РФ объяснили, что причиной стала невозможность выполнять миссию из-за позиции Украины.