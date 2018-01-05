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Система грантовой поддержки театров стартовала в столице

5 Января 2018 в 13:56
Система грантовой поддержки театров стартовала в столице

В Москве начала работать новая система грантовой поддержки театров, утвержденная властями столицы в конце 2017 года. Также заработали меры поддержки и помощи вышедшим на пенсию народным артистам. Об этом сообщил 5 января мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Минувшем году ввели финансирование театров по системе грантов: меньше бумаг, больше творческой самостоятельности <…> Ввели доплаты к пенсии заслуженным деятелям культуры», - написал градоначальник на своей страничке «ВКонтакте».

Он отметил, что город при этом продолжит выполнять свои обязательства по реставрации и ремонту зданий театров. В столице уже отремонтировано 11 театров, в том числе Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Театр на Таганке и другие. В этом году планируется отреставрировать здание «Современника» на Чистопрудном бульваре.

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