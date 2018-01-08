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Сирийские войска вернули контроль над военной базой под Дамаском

8 Января 2018 в 10:51
Сирийские войска вернули контроль над военной базой под Дамаском

Сирийские правительственные войска прорвали блокаду и вернули контроль над военной базой, расположенной в городе Хараста в приговоре Дамаска. Об этом сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, танки и пехота прорвали окружение боевиков и вошли на территорию базы, а также захватили расположенные в том же районе мукомольные мельницы, пишет РИА Новости.

Вооруженные отряды радикально настроенных группировок неоднократно предпринимали попытки захвата базы бронетехники в Харасте. В ночь на 1 января 2018 года боевики, нарушив все договоренности по прекращению огня в зоне деэскалации, перешли в наступление, захватили базу и отрезали все пути снабжения, пишут «Известия».

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