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Сирийские ПВО обстреляли израильские самолеты, атаковавшие военные объекты

10 Февраля 2018 в 10:19
Сирийские ПВО обстреляли израильские самолеты, атаковавшие военные объекты

ПВО Сирийской арабской республики атаковали военные самолеты Израиля, которые совершили атаку на военную базу, расположенные в центре страны. Об этом сообщил журналистам источник в сирийской армии.

По его словам, атаковавшие базу израильские самолеты были подбиты, сообщает РИА Новости.

В Израиле подтвердили факт обстрела. Как уточнила пресс-служба израильской армии, по самолетам ВВС Израиля были выпущены зенитные ракеты. Один самолет был подбит и разбился на севере Израиля. Пилоты катапультировались. Они доставлены в госпиталь.

Ранее в израильской армии сообщали, что сбили иранский беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны, пишет RT.

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