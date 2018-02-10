Сирийские ПВО обстреляли израильские самолеты, атаковавшие военные объекты

ПВО Сирийской арабской республики атаковали военные самолеты Израиля, которые совершили атаку на военную базу, расположенные в центре страны. Об этом сообщил журналистам источник в сирийской армии.

По его словам, атаковавшие базу израильские самолеты были подбиты, сообщает РИА Новости.

В Израиле подтвердили факт обстрела. Как уточнила пресс-служба израильской армии, по самолетам ВВС Израиля были выпущены зенитные ракеты. Один самолет был подбит и разбился на севере Израиля. Пилоты катапультировались. Они доставлены в госпиталь.

Ранее в израильской армии сообщали, что сбили иранский беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны, пишет RT.