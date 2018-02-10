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Сирийские ПВО били по израильским самолетам из комплексов С-200 и «Бук»

10 Февраля 2018 в 17:02
Сирийские ПВО били по израильским самолетам из комплексов С-200 и «Бук»

Огонь по израильским самолетам, совершившим атаку на сирийскую территорию утром 10 февраля, велся зенитно-ракетными комплексами советского и российского производства С-200 и «Бук». Об этом стало известно из заявления представителя Армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса.

Он сообщил, что огонь по самолетам ВВС Израиля открыли батареи ПВО правительственных войск Сирии. Также Конрикус подтвердил, что один самолет разбился на севере Израиля. Летчики катапультировались.

Были ли самолет сбит или потерпел крушение по другим причинам, еще предстоит выяснить, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось об авианалете израильских ВВС, целью которой стали военные объекты Ирана, расположенные в Сирии.

 

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