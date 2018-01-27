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Сирийская оппозиция в Сочи не поедет, но на переговорах это не скажется

27 Января 2018 в 12:19
Сирийская оппозиция в Сочи не поедет, но на переговорах это не скажется

Сирийская оппозиция объявила бойкот Конгрессу нацдиалога по Сирии, который пройдет в Сочи. Об этом в своем Twitter заявил Переговорный комитет революционных и оппозиционных сил Сирии (СКП).

По мнению представителей оппозиции, данный формат подрывает женевский процесс. Также в СКП заявили, что Сирия и Россия «не обеспечили исполнение необходимых обязательств», пишет Газета.ру

В Москве уже выразили сожаление по этому поводу. При этом в МИД РФ заверили, что на самом процессе переговоров отсутствие представителей СКП никак не отразится.

«Мы приглашали всех, кто хочет участвовать, кто не хочет — не участвует», - заявил ТАСС источник в ведомстве.

Конгресс национального диалога по Сирии пройдет в Сочи 29 и 30 января.

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