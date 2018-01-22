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Сирийская армия приступила к ликвидации «Джебхад ан-Нусры» в Идлибе

22 Января 2018 в 10:13
Сирийская армия приступила к ликвидации «Джебхад ан-Нусры» в Идлибе

Сирийские военнослужащие начали операцию по ликвидации террористов «Джебхад ан-Нусры» (деятельность организации запрещена на территории РФ) в провинции Идлиб. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщает RT.

Как уточнили в военном ведомстве России, сейчас на востоке провинции сосредоточены свыше 1,5 тысяч боевиков. В их руках находится техника, в том числе БМП, миномёты, танки и прочее, сообщает «Русская планета».

Напомним, 21 января сирийские правительственные войска освободили 24 населённых пункта в стране. 

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