Сирийская армия приступила к ликвидации «Джебхад ан-Нусры» в Идлибе

Сирийские военнослужащие начали операцию по ликвидации террористов «Джебхад ан-Нусры» (деятельность организации запрещена на территории РФ) в провинции Идлиб. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщает RT.

Как уточнили в военном ведомстве России, сейчас на востоке провинции сосредоточены свыше 1,5 тысяч боевиков. В их руках находится техника, в том числе БМП, миномёты, танки и прочее, сообщает «Русская планета» .

Напомним, 21 января сирийские правительственные войска освободили 24 населённых пункта в стране.