Пятница
30 ноября
USD 66.63
EUR 75.89
Горячие новости

Сирия сбила израильский военный самолет

29 Ноября 2018 в 23:41
Сирия сбила израильский военный самолет

Противовоздушная оборона Сирии сбила израильский военный самолет в окрестностях селения Аль-Кисва, сообщает РИА «Новости».

Российские зенитные ракетные комплексы С-300 заставят Израиль отказаться от новых  авиаударов по Сирии. Об этом заявил заместитель главы сирийского МИД Фейсал Мекдада. По его словам, поставки в Сирию российских ПВО заставят Израиль подумать, прежде чем нападать на территорию Арабской республики.

Наоборот, поставки российских ЗРК Дамаску могут привести к эскалации конфликта и полномасштабной операции против Арабской республики в исполнении США и Израиля, заявил НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

Напомним, по данным Минобороны РФ, Ил-20 был сбит ракетой сирийского комплекса ПВО С-200 в ночь на 17 сентября во время отражения атаки истребителей Израиля на объекты в Латакии. Министерство обороны возложило ответственность за трагедию на израильские ВВС, чьи боевые самолёты прикрылись российским Ил-20. На борту сбитого Ил-20 находились 15 военнослужащих, все погибли.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.