Сирия сбила израильский военный самолет

Противовоздушная оборона Сирии сбила израильский военный самолет в окрестностях селения Аль-Кисва, сообщает РИА «Новости».

Российские зенитные ракетные комплексы С-300 заставят Израиль отказаться от новых авиаударов по Сирии. Об этом заявил заместитель главы сирийского МИД Фейсал Мекдада. По его словам, поставки в Сирию российских ПВО заставят Израиль подумать, прежде чем нападать на территорию Арабской республики.

Наоборот, поставки российских ЗРК Дамаску могут привести к эскалации конфликта и полномасштабной операции против Арабской республики в исполнении США и Израиля, заявил НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

Напомним, по данным Минобороны РФ, Ил-20 был сбит ракетой сирийского комплекса ПВО С-200 в ночь на 17 сентября во время отражения атаки истребителей Израиля на объекты в Латакии. Министерство обороны возложило ответственность за трагедию на израильские ВВС, чьи боевые самолёты прикрылись российским Ил-20. На борту сбитого Ил-20 находились 15 военнослужащих, все погибли.