Синоптики зафиксировали в некоторых районах Подмосковья 14-градусные морозы

Столики термометров минувшей ночью в некоторых районах Подмосковья опускались почти до минус 14-ти градусов. Об этом пишет сайт «Подмосковье Сегодня», ссылаясь на портал «Метеоновости».

Синоптики подчёркивают, что самыми холодными оказались южные и восточные районы Московской области. В Луховицах и Коломне фиксировалось порядка десяти градусов ниже ноля. В Черустях и Зарайске было около 12 градусов мороза, а в Серебряных Прудах столбики термометров опустились до -13,6 градусов.

Напомним, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что жителей столичного региона ждёт самая тёплая за последние 25 лет зима. Об этом она рассказала в интервью «Российской газете». А научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в эфире НСН, что рекордно теплый октябрь москвичам обеспечил мощный антициклон с высоким давлением.