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Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна

18 Февраля 2018 в 21:50
Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна

Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что весна в Москве начнется не раньше конца марта. По его словам, март для метеорологов является зимним месяцем, и прогнозы на весну делать еще рано.

«На весну у нас будет прогноз не раньше 20 марта, и этот прогноз будет описывать температурную ситуацию, режим увлажнения с апреля по сентябрь включительно, а сейчас пока идет накопление информации», - пояснил глава Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в эфире НСН, что с 19 февраля температура в столице начнёт понижаться, так как регион окажется в тыловой части циклона. В ночь на среду мороз окрепнет до -21°С.

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