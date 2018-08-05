Синоптики предупредили о грозах в Москве

Кратковременные дожди с грозой придут в столичный регион в воскресенье, 5 августа, во второй половине дня. Об этом предупреждает Гидрометцентр. По данным синоптиков, в городе будет +26 +28 градусов. Среднесуточная температура воздуха по-прежнему превышает климатическую норму.

Ветер западный 5-10 м/c, при грозе возможны порывы до 15 м/c. Атмосферное давление будет снижаться и в середине дня составит 743 мм ртутного столба. В ночь на понедельник +16 +18 градусов. Как отмечают «Известия» , до рассвета обойдётся без дождей. Завтра по данным Гидрометцентра в Москве воздух прогреется до +25 +27 градусов.