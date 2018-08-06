Синоптики пообещали жителям столицы «температурную пилу»

В течение наступившей недели жителей Москвы и Московской области ожидает «температурная пила». Как отмечает RT, об этом заявили в погодном центре «Фобос». Используя этот термин, синоптики имеют в виду достаточно резкие перепады температуры.

Метеорологи отмечают, что днём в понедельник в российской столице столбики термометра дотянутся до отметки +28 °С, однако уже во вторник характер погоды изменится. В ночь на 7 августа температура упадет до +11°С. Завтра днём в городе пройдут кратковременные осадки, местами ливни. Они будут сопровождаться грозами и порывистым ветром.

Однако вплоть до субботы температура будет постепенно расти. Осадков в регионе не прогнозируется. В выходным ожидается тридцатиградусная жара. Как подчёркивает Газета.ру, лето пойдёт на спад 12 августа – температура будет постепенно понижаться. В столицу придут дожди.