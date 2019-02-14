Синоптики пообещали серьезное похолодание на следующей неделе

Синоптики отмечают, что частая смена погоды в Москве сейчас зависит от перемещения воздушных масс в системе циклонов и антициклонов с северо-запада и севера.
Как пишет RT, из-за сильного ветра в пятницу, 15 февраля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области.
В предстоящие выходные в столицу снова придет оттепель. До +2°С потеплеет уже завтра. В субботу и воскресенье сохранится примерно такая же погода.
Ранее научный руководитель Роман Вильфанд в эфире НСН пообещал, что в День всех влюбленных в столице будет солнечно.