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Синоптики пообещали серьезное похолодание на следующей неделе

14 Февраля 2019 в 14:55
Синоптики пообещали серьезное похолодание на следующей неделе
В начале следующей рабочей недели в столице значительно похолодает. По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на вторник температура опустится до -12°С .

Синоптики отмечают, что частая смена погоды в Москве сейчас зависит от перемещения воздушных масс в системе циклонов и антициклонов с северо-запада и севера.

Как пишет RT, из-за сильного ветра в пятницу, 15 февраля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области.

В предстоящие выходные в столицу снова придет оттепель. До +2°С потеплеет уже завтра. В субботу и воскресенье сохранится примерно такая же погода.

Ранее научный руководитель Роман Вильфанд в эфире НСН пообещал, что в День всех влюбленных в столице будет солнечно.

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