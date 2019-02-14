Синоптики пообещали серьезное похолодание на следующей неделе

В начале следующей рабочей недели в столице значительно похолодает. По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на вторник температура опустится до -12°С .

Синоптики отмечают, что частая смена погоды в Москве сейчас зависит от перемещения воздушных масс в системе циклонов и антициклонов с северо-запада и севера.

Как пишет RT, из-за сильного ветра в пятницу, 15 февраля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области.

В предстоящие выходные в столицу снова придет оттепель. До +2°С потеплеет уже завтра. В субботу и воскресенье сохранится примерно такая же погода.