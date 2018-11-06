Синоптики обещают солнечный и теплый ноябрь москвичам

До конца недели сохранится именно такой температурный режим, а ночью столбик термометра будет опускаться до +2-х. В пятницу ожидается до 6 градусов тепла.
RT пишет, что пока жителям столичного региона не стоит ожидать скорого наступления зимы: до «настоящего снега» ещё далеко, уверили специалисты.
Ранее СМИ, основываясь на народных приметах писали, что Москву ждёт рекордно тёплая зима, поскольку в праздник Покрова в европейской части России наблюдалась тёплая солнечная погода.
Однако Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев в эфире НСН призвал верить Гидрометцентру.