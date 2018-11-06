Синоптики обещают солнечный и теплый ноябрь москвичам

Синоптики пообещали москвичам сухой и теплый ноябрь. По данным специалистов центра погоды «Фобос», температура будет превышать норму примерно на два градуса. Осадков вплоть до субботы не будет. Издание «Свободная пресса» уточняет , что во вторник днем будет около +7 градусов.

До конца недели сохранится именно такой температурный режим, а ночью столбик термометра будет опускаться до +2-х. В пятницу ожидается до 6 градусов тепла.

RT пишет , что пока жителям столичного региона не стоит ожидать скорого наступления зимы: до «настоящего снега» ещё далеко, уверили специалисты.

Ранее СМИ, основываясь на народных приметах писали, что Москву ждёт рекордно тёплая зима, поскольку в праздник Покрова в европейской части России наблюдалась тёплая солнечная погода.