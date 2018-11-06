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Синоптики обещают солнечный и теплый ноябрь москвичам

6 Ноября 2018 в 13:10
Синоптики обещают солнечный и теплый ноябрь москвичам
Синоптики пообещали москвичам сухой и теплый ноябрь. По данным специалистов центра погоды «Фобос», температура будет превышать норму примерно на два градуса. Осадков вплоть до субботы не будет. Издание «Свободная пресса» уточняет, что во вторник днем будет около +7 градусов.

До конца недели сохранится именно такой температурный режим, а ночью столбик термометра будет опускаться до +2-х. В пятницу ожидается до 6 градусов тепла.

RT пишет, что пока жителям столичного региона не стоит ожидать скорого наступления зимы: до «настоящего снега» ещё далеко, уверили специалисты.

Ранее СМИ, основываясь на народных приметах писали, что Москву ждёт рекордно тёплая зима, поскольку в праздник Покрова в европейской части России наблюдалась тёплая солнечная погода.

Однако Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев в эфире НСН призвал верить Гидрометцентру.

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