Синоптики дали прогноз на последние выходные осени

В последние осенние выходные в российской столице будет облачно, однако сильных снегопадов москвичам ждать не стоит. Об этом заявили в центре погоды «Фобос». Специалисты уточнили, что температура воздуха в дневные часы будет колебаться от ноля до трёх градусов мороза. Ночью столбики термометров опустятся до минус пяти. Временами в мегаполисе будет идти небольшой снег. Столичных автомобилистов предупредили о том, что на дорогах возможна гололедица.

Между тем, на завтра, 24 ноября, из-за сильного ветра в столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, подчёркивает RT.