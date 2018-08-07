Синхронистка Колесниченко завоевала четвёртое золото на ЧЕ

Россиянка Светлана Колесниченко стала победительницей в произвольной сольной программе на чемпионате Европы по летним видам спорта. Этот вид стал завершающим на турнире синхронистов в шотландском Глазго. Наша команда получила восемь из девяти золотых медалей, в одном из видом российские синхронистки просто не принимали участие.

Светлана Колесниченко завоевала там четыре награды высшей пробы, а для национальной сборной её последняя золотая медаль стала 18-й на чемпионате. Как призналась журналистам сама спортсменка, она не ощущает себя героиней, а единственное желание у неё сейчас – как следует выспаться, передает ТАСС.

В Европе впервые проходит объединенный чемпионат континента по летним олимпийским видам спорта. Спортсмены соревнуются в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачёте.