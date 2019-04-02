Сингапур готовит свой закон против фейковых новостей

Власти Сингапура подготовили законопроект против фейковых новостей. Согласно документу, чиновники смогут удалять с сайтов новостные материалы, которые идут вразрез с прописанными правилами, пишет Guardian.

Помимо этого, под удар могут попасть, в том чисел, технокомпании вроде Facebook, Google и Twitter, поскольку все они открыли азиатские представительства именно в Сингапуре. Если эти платформы не очистят страницы от фейковых новостей, им грозят миллионные штрафные санкции.

Авторитарные власти города-государства итак довольно активно регулируют медиа, а теперь у них появится инструмент простого удаления фактически любого материала с любого сайта.

Премьер-министр страны Ли Сянь Лун заявил, что закон о фейковых новостях будет эффективным инструментом для борьбы с дезинформацией.

По новому закону издания будут обязаны указывать, когда и где в их материалах был фейк, и исправлять недостоверные факты.

Ранее сообщалось, что Сингапур находится на 151 месте из 180 в рейтинге свободы прессы от «Репортёров без границ». Россия в этом же списке занимает 148 строчку.

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев рассказал НСН, что видит подвох в законе о фейковых новостях.

