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«Синема Парк» и «Формулу кино» объединят

29 Октября 2018 в 20:51
«Синема Парк» и «Формулу кино» объединят

«Rambler Group» объявила о решении объединить под единым брендом «Синема Парк», «Формулу кино» и онлайн-кинотеатры Okko. На их базе к 2021 году построят крупнейшую экосистему медиа и развлечений, пишет «Русская Планета».

Единый бренд Okko, кроме кинотеатров, будет включать digital-медиахолдинг Rambler&Co.

Ребрендинг затронет сайты, онлайн-приложения, интерьеры и наружное оформление кинотеатров.

Ранее НСН сообщала, что объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» решила показать фильм Алексея Учителя «Матильда». Этот шаг в компании объяснили снижением напряженности вокруг картины и активно работой правоохранительных органов в этом направлении.

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