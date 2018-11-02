Символами единства россияне назвали гимн, Обломова и селедку под шубой

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) накануне Дня народного единства выяснил символы, которые объединяют россиян. Выяснилось, что самым важным событием в истории страны большинство респондентов – 63% - назвали победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, каждый пятый опрошенный выбрал гимн России как главную песню страны, передаетUra.ru.

Главной книгой России опрошенные социологами считают «Войну и мир» Льва Толстого (11%), за ней следуют сочинения Александра Пушкина (4%) и роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» (3%). А главным литературным персонажем, который лучше всего выразил русскую ментальность опрошенные назвали Илью Обломова (4%), отмечает «ФедералПресс».

В объединяющие страну фильмы попали «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Москва слезам не верит» и «Бриллиантовая рука». Главным блюдом для наших сограждан остается салат оливье (51%), на следующих местах расположились «Селедка под шубой», а также пельмени и борщ, сообщает телеканал «360».