«Символ гибридной войны». Порошенко требует запретить российский флаг

Москва ведет нечестную игру, поэтому флаг России должен быть запрещен во всем мире. С таким призывом выступил президент Украины Петр Порошенко на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба украинского президента.

По словам украинского лидера, Кремль мечтает отомстить миру за «величайшую катастрофу ХХ века» - распад Советского Союза, и очень важно сказать действиям Москвы твердое «нет».

«В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх 2018.

Я бы сказал даже больше: российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать Всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы», - подчеркнул Порошенко.

Также он призвал не признавать президентские выборы в Крыму, не возобновлять полномочия России я ПАСЕ, пишет Газета.ру