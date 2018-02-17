Суббота
17 февраля
USD 56.36
EUR 70.65
Горячие новости

«Символ гибридной войны». Порошенко требует запретить российский флаг

17 Февраля 2018 в 10:35
«Символ гибридной войны». Порошенко требует запретить российский флаг

Москва ведет нечестную игру, поэтому флаг России должен быть запрещен во всем мире. С таким призывом выступил президент Украины Петр Порошенко на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба украинского президента.

По словам украинского лидера, Кремль мечтает отомстить миру за «величайшую катастрофу ХХ века» - распад Советского Союза, и очень важно сказать действиям Москвы твердое «нет».

«В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх 2018.

Я бы сказал даже больше: российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать Всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы», - подчеркнул Порошенко.

Также он призвал не признавать президентские выборы в Крыму, не возобновлять полномочия России я ПАСЕ, пишет Газета.ру

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.