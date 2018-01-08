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Симоньян рассказала, когда в США развеется миф о «российском вмешательстве» в выборы

8 Января 2018 в 11:59
Симоньян рассказала, когда в США развеется миф о «российском вмешательстве» в выборы

В США поймут, что никакого российского вмешательства в американские выборы не было, но будет лет через пять. Такую оценку данным спецслужб по «русскому следу» дала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В интервью на телеканале Симоньян заявила, что в существование «российского вмешательства» в США сегодня верят так же, как в наличие у Ирака оружия массового поражения.

«Продолжайте верить, что российское вмешательство в американские выборы произошло. Через пять лет вы узнаете, что этого не было», — сказала Симоньян.

Говоря о выборах в США, она заявила, что телеканал не поддерживал ни Трампа, ни Клинтон, пошутив, что последнее, наверное, было ошибкой. Симоньян обратила внимание на то, что французские и британские СМИ поддерживали Хиллари на выборах, однако это не сочли «вмешательством», пишет РИА Новости.

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