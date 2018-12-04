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Симферопольский аэропорт получит имя Ивана Айвазовского

4 Декабря 2018 в 22:11
Симферопольский аэропорт получит имя Ивана Айвазовского

Симферопольский аэропорт получит имя известного художника-мариниста Ивана Айвазовского. За имя художника проголосовали 148859 человек. Об этом сообщается на сайте «Великие имена России».

Россияне выбрали имена великих соотечественников для 42 аэропортов страны.

Международный аэропорт Симферополь получит имя известного мариниста Ивана Айвазовского», — сообщается на сайте. На сайте отмечается, что 148859 человек (53%) проголосовали за переименование аэропорта в честь Ивана Айвазовского, за Екатерину II Великую — 77055 чел (27%), а за Павла Нахимова — 51 156 чел (18%). Последнее слово остается за президентом, ему предстоит подписать документ о переименовании, передает Крымское информационное агентство.

Ранее НСН сообщала, что похищенную в СССР картину «Вид на Ревель» Ивана Айвазовского нашли в Швейцарии и сняли с торгов аукционного дома «Koller». Ее оценочная стоимость составляет более одного миллиона долларов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Картина, написанная маринистом в 1845 году, была похищена из собрания музея-заповедника «Дмитровский кремль».

Главный хранитель музея-заповедника «Дмитровский Кремль» Варвара Шахова в беседе с НСН рассказала, что вместе с появившейся на аукционе «Koller» картиной Ивана Айвазовского, было украдено более двух десятков картин и предметов.

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