Симферопольский аэропорт получит имя Ивана Айвазовского

Симферопольский аэропорт получит имя известного художника-мариниста Ивана Айвазовского. За имя художника проголосовали 148859 человек. Об этом сообщается на сайте «Великие имена России».

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Международный аэропорт Симферополь получит имя известного мариниста Ивана Айвазовского», — сообщается на сайте. На сайте отмечается, что 148859 человек (53%) проголосовали за переименование аэропорта в честь Ивана Айвазовского, за Екатерину II Великую — 77055 чел (27%), а за Павла Нахимова — 51 156 чел (18%). Последнее слово остается за президентом, ему предстоит подписать документ о переименовании, передает Крымское информационное агентство.

Ранее НСН сообщала, что похищенную в СССР картину «Вид на Ревель» Ивана Айвазовского нашли в Швейцарии и сняли с торгов аукционного дома «Koller». Ее оценочная стоимость составляет более одного миллиона долларов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Картина, написанная маринистом в 1845 году, была похищена из собрания музея-заповедника «Дмитровский кремль».

Главный хранитель музея-заповедника «Дмитровский Кремль» Варвара Шахова в беседе с НСН рассказала, что вместе с появившейся на аукционе «Koller» картиной Ивана Айвазовского, было украдено более двух десятков картин и предметов.