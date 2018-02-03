Симферополь митингует против западных санкций

Жители Крыма вышли на акцию против санкций Запада. Антисанкционный митинг состоялся в субботу, 3 февраля, в Симферополе.

Организатором мероприятия выступила крымская региональная молодежно-патриотическая организация «Основа». В митинге приняли участие различные партии, представители студенчества, казачества, а также глава крымского парламента Владимир Константинов, депутаты Госдумы РФ Константин Бахарев, Светлана Савченко, Андрей Козенко.

как заявил журналистам Владимир Константинов, крымчане давно с безразличием относятся к западным санкциям.

«Санкции, они, конечно, обидные. Если бы не было санкций, из нашего аэропорта летали бы самолеты по всей Европе, но это обязательно произойдет. Пока нам и так неплохо живется, экономика развивается, люди живут в достатке», — сказал политик, слова которого приводит РИА Новости.

Санкции в отношении Крыма были введены летом 2014 года, после того, как полуостров воссоединился с Россией.