Суббота
03 февраля
USD 56.04
EUR 70.1
Горячие новости

Симферополь митингует против западных санкций

3 Февраля 2018 в 14:21
Симферополь митингует против западных санкций

Жители Крыма вышли на акцию против санкций Запада. Антисанкционный митинг состоялся в субботу, 3 февраля, в Симферополе.

Организатором мероприятия выступила крымская региональная молодежно-патриотическая организация «Основа». В митинге приняли участие различные партии, представители студенчества, казачества, а также глава крымского парламента Владимир Константинов, депутаты Госдумы РФ Константин Бахарев, Светлана Савченко, Андрей Козенко.
как заявил журналистам Владимир Константинов, крымчане давно с безразличием относятся к западным санкциям.

«Санкции, они, конечно, обидные. Если бы не было санкций, из нашего аэропорта летали бы самолеты по всей Европе, но это обязательно произойдет. Пока нам и так неплохо живется, экономика развивается, люди живут в достатке», — сказал политик, слова которого приводит РИА Новости.

Санкции в отношении Крыма были введены летом 2014 года, после того, как полуостров воссоединился с Россией.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.